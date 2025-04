POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrerin angefahren.

Lippe (ots) - In einem Kurvenbereich in Mosebeck ereignete sich am Sonntagabend (27.04.2025) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, nach dem ein unbekanntes Fahrzeug flüchtete. Ein 19-Jähriger aus Paderborn war mit seinem VW Polo gegen 18 Uhr auf der Meinberger Straße in Richtung Passadestraße unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein schwarzer Ford Kombi auf seiner ...

