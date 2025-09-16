Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0615--Schmierereien an Schule in Horn-Lehe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorkampsweg Zeit: 12. bis 15.09.25

Am Wochenende wurde eine Schule in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sprühten mit roter und blauer Farbe mehrere politisch motivierte Schriftzüge, wie "Fuck AFD und NZS", "Fuck Trump", an eine rückwärtige Außenfassade, einen Treppenaufgang und an die Sporthalle des Gymnasiums am Vorkampsweg.

Die Schmierereien wurden am Montag durch einen Mitarbeiter entdeckt, der die Polizei alarmierte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell