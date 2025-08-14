POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst
Am Mittwoch kam es auf der B311 bei Ehingen zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um 8.15 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot auf der B311 von Ehingen in Richtung Öpfingen. Vor ihm musste eine 29-Jährige mit ihrem Mercedes an der Ampel, auf Höhe Nasgenstadt, verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte der Peugeot-Fahrer zu spät und prallte dem Mercedes in das Heck. Verletzte gab es nicht und die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3.000 Euro.
