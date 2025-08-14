PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unterstand angezündet
Unbekannte verursachten am Mittwoch in Ulm einen Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Unbekannte hatten einen hölzerne Schutzhütte bei der Böfinger Halde angezündet. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Vollbrand. Der Sachschaden an dem Unterstand wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

