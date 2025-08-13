POL-UL: (UL) Ulm KORREKTUR ALTER - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und dem Polizeipräsidium Ulm /
Ulm (ots)
Messerstecherei - Zu einem Messerangriff kam es am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt. Der Täter wurde festgenommen.
Korrektur zur Pressemitteilung vom 10.08.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6093717):
Bei einem der beiden Geschädigten handelt es sich nicht um einen 19 Jährigen, sondern um einen 29jährigen Mann, der in Begleitung eines 22-Jährigen war.
++++ 1557888
Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1442
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell