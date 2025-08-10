Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Messerstecherei

Zu einem Messerangriff kam es am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt. Der Täter wurde festgenommen.

Ulm (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und dem Polizeipräsidium Ulm+++ Nach aktuellem Stand der Ermittlungen griff ein 52jähriger Mann im Außenbereich einer Gaststätte zwei Gäste mit einem Messer an. Bei dem Angreifer und den Gästen handelt es sich um türkische Staatsangehörige. Der 52jährige verletzte dabei einen 19jährigen Mann und dessen 22jährigen Begleiter schwer. Beide waren von dem Angriff überrascht und ahnungslos. Durch das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters der Gaststätte ließ der Messerstecher von seinen Opfern ab. Der Beschuldigte konnte kurze Zeit nach der Tat unweit des Tatortes durch Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte widerstandslos festgenommen werden. Beide Geschädigte wurden in Krankenhäuser verbracht und mussten mehrere Stunden operativ versorgt werden. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Der 52jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dem Haftrichter vorgeführt. Das Motiv für die Tat liegt in einer familiären Auseinandersetzung zwischen dem Täter und einem der Opfer. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1557888)

