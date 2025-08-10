PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen B10 - BMW prallt in Mittelleitplanke
B10 mehrere Stunden gesperrt

Ulm (ots)

Eine 20jährige BMW-Fahrerin kommt am Samstagabend gegen 20:20 Uhr aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Göppingen-Zentrum-West und Göppingen-Faundau ins Schleudern, prallt gegen die Mittelleitplanke und bleibt inmitten der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wird dadurch verletzt und in der Klinik behandelt. Nach ersten polizeilichen Schätzungen dürfte ein Schaden ca. 10000 Euro entstanden sein. Durch den Unfall wurden größere Mengen Betriebsstoffe freigesetzt. Zur B10 musste für die Dauer der Reinigung ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1558286)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:42

    POL-UL: (GP) Ebersbach - Traktor contra Auto

    Ulm (ots) - Die 20jährige Fahrerin eines Landwirtschaftlichen Gespannes befährt am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr die Kreisstraße von Ebersbach in Richtung Schlierbach und biegt ohne dies Anzukündigen nach links in einen Feldweg ab. Zu diesem Zeitpunkt wird sie von einem 81jährigen VW-Lenker überholt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sachschaden ca. 5000 Euro. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:41

    POL-UL: (GP) Rechberghausen - Auffahrunfall/ Motorradfahrer schwer verletzt

    Ulm (ots) - Ein der 64jähriger Mercedes-Fahrer befährt am Samstagvormittag gegen 10:10 Uhr die Landstraße von Rechberghausen in Richtung Adelberg. An der Einmündung zum Grüngutplatz verlangsamt er seine Geschwindigkeit und will nach links abbiegen. Dies übersieht ein 29jähriger Motorradfahrer und fährt auf den Mercedes auf. Durch den Sturz wird der ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 20:51

    POL-UL: (GP) Göppingen/Faurndau - Pkw verunfallt am Samstagabend auf der Richtungsfahrbahn.

    Ulm (ots) - Am Samstagabend verunfallte gegen 20.15 Uhr ein Pkw auf der B 10 Höhe Faurndau in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus noch unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem Mini Cooper von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Fahrzeugteile und Betriebsstoffe wurden auf der gesamten Richtungsfahrbahn verteilt. Seitens der Straßenmeisterei wird derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren