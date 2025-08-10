Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen B10 - BMW prallt in Mittelleitplanke

B10 mehrere Stunden gesperrt

Ulm (ots)

Eine 20jährige BMW-Fahrerin kommt am Samstagabend gegen 20:20 Uhr aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Göppingen-Zentrum-West und Göppingen-Faundau ins Schleudern, prallt gegen die Mittelleitplanke und bleibt inmitten der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wird dadurch verletzt und in der Klinik behandelt. Nach ersten polizeilichen Schätzungen dürfte ein Schaden ca. 10000 Euro entstanden sein. Durch den Unfall wurden größere Mengen Betriebsstoffe freigesetzt. Zur B10 musste für die Dauer der Reinigung ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1558286)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell