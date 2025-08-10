PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Auffahrunfall/ Motorradfahrer schwer verletzt

Ulm (ots)

Ein der 64jähriger Mercedes-Fahrer befährt am Samstagvormittag gegen 10:10 Uhr die Landstraße von Rechberghausen in Richtung Adelberg. An der Einmündung zum Grüngutplatz verlangsamt er seine Geschwindigkeit und will nach links abbiegen. Dies übersieht ein 29jähriger Motorradfahrer und fährt auf den Mercedes auf. Durch den Sturz wird der Motorradfahrer schwer verletzt und kommt zur Behandlung in die Klinik. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1555284)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren