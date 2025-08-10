Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Auffahrunfall/ Motorradfahrer schwer verletzt

Ulm (ots)

Ein der 64jähriger Mercedes-Fahrer befährt am Samstagvormittag gegen 10:10 Uhr die Landstraße von Rechberghausen in Richtung Adelberg. An der Einmündung zum Grüngutplatz verlangsamt er seine Geschwindigkeit und will nach links abbiegen. Dies übersieht ein 29jähriger Motorradfahrer und fährt auf den Mercedes auf. Durch den Sturz wird der Motorradfahrer schwer verletzt und kommt zur Behandlung in die Klinik. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1555284)

