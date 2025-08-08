Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Ingoldingen/Erbach - Hochwertige Autos gestohlen

Zwischen Mittwoch und Freitag stahlen Unbekannte in Ingoldingen und bei Erbach ein Auto.

In Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte im Ortsteil Dellmensingen einen Dodge Ram 1500. Der dunkelgraue Pkw parkte verschlossen vor einem Haus in der Straubstraße, als ihn die Täter entwendeten.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am frühen Freitagmorgen in Ingoldingen. Dort stand ein weißer Audi Q7 S vor einer Garage in der Hochbergstraße. Das Auto war nach Erkenntnissen der Polizei ebenfalls verschlossen. Unbekannte knackten den hochwertigen Audi und fuhren davon.

Die Kriminalpolizei Ulm hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht. Womöglich kundschafteten die Täter zuvor die Wohngebiete aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Ulm um Hinweise unter Tel. 0731/188-0.

