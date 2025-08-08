PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet
Am Donnerstag stießen bei Göppingen ein Motorrad und ein Pedelec zusammen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 7.20 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Suzuki Leichtkraftrad in der Akkermanstraße in Richtung Schopflenberger Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zum Sparwieser Weg fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei übersah er wohl eine 42-Jährige mit ihrem Pedelec. Die Radlerin kam von rechts und hatte Vorfahrt. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitten beide leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Der Schaden am Suzuki Motorrad und dem Cube Pedelec wird auf jeweils 500 Euro geschätzt.

++++1539280

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

