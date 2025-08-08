POL-UL: (HDH) Nattheim - Brand in Firma
Am Donnerstag rückten Einsatz- und Rettungskräfte in Nattheim aus.
Ulm (ots)
Über Notruf wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Firmengebäude in der Straße Schmaleich gegen 18.30 Uhr gemeldet. In einer Halle brannte es an einer Filteranlage. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand dürfte es zu einem technischen Defekt gekommen sein.
