POL-UL: (UL) Ulm - Kapelle beschmiert
Mit Farbe besprühte ein Unbekannter die Kapelle in Wiblingen.
Ulm (ots)
Wie erst jetzt bekannt wurde, besprühte ein Unbekannter die ziegelrote Fassade der Kapelle mit schwarzer Farbe. Die Tat soll sich bereits zwischen dem 14.07.25 und 24.07.25 ereignet haben. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wiblingen unter Tel. 0731/401750 entgegen.
