POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Hofladen
Am frühen Donnerstagmorgen versuchten zwei Unbekannte in Göppingen Bargeld aus einem Hofladen zu stehlen.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich kurz nach 3 Uhr. Zwei Unbekannte fuhren mit einem Kraftrad in der Bartenbacher Straße zu einem Hofladen. Dort versuchten sie mit einem Werkzeug den Münzbehälter aufzubrechen. An das Geld gelangten sie letzlich nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.
