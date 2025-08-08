Ulm (ots) - Kurz nach Mitternacht fuhr eine 23-Jährige auf der B30 in Richtung Ulm. Da sie wohl niesen musste verlor sie die Kontrolle über ihren Audi. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Anschließend schleuderte sie quer über die Fahrbahn und prallte gegen die linken ...

