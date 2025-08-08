PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch in Werkstatt
In der Nacht auf Donnerstag drangen Einbrecher in ein Firmengebäude in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Zur Nachtzeit brachen Unbekannte eine Tür zu einer Werkstatt in der Berblingerstraße ein. Dann durchsuchten sie ein Büro der Firma nach Brauchbarem. Sie fanden wohl etwas Bargeld. Im Innern versuchten die Einbrecher noch eine weitere Tür aufzuhebeln. Dabei scheiterten sie. Mit dem Bargeld flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++1540464

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

