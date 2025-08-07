Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Niesen führt zu Unfall

In der Nacht auf Mittwoch erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Laupheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr eine 23-Jährige auf der B30 in Richtung Ulm. Da sie wohl niesen musste verlor sie die Kontrolle über ihren Audi. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Anschließend schleuderte sie quer über die Fahrbahn und prallte gegen die linken Schutzplanken, bevor sie quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt die 23-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden an dem total beschädigten Audi wird auf 30.000 Euro geschätzt, der an den Schutzplanken auf 1.000 Euro.

