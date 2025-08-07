Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher kommt über Terrasse

Ohne Beute blieb ein Unbekannter am Mittwoch bei einem Einbruch in Göppingen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Hailingstraße ein. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte so in das Innere des Hauses. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlte er mehrere Zimmer und Schränke. Den ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete er ohne Beute. Am Gebäude hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei Göppingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/632360 auf Zeugenhinweise.

++++1537408

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

