Alkohol und Drogen waren wohl die Ursache für einen Unfall am Mittwoch auf der B10 bei Süßen.

Eine 44-Jährige war um 18.45 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Bei der Ausfahrt Süßen kam sie zunächst mit ihrem Seat nach links von der Straße ab und prallte in die Schutzplanken. Anschließend lenkte sie nach rechts, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Metallzaun. Auf einem Schotterweg neben der Bundesstraße kam sie schließlich mit ihrem Auto zum Stehen. Zeugen beobachteten, wie die Seat-Fahrerin nach dem Unfall mit dem beschädigten Auto in Richtung L1218 davonfuhr. Eine Streife des Polizeireviers Eislingen kontrolliert die unverletzte Frau an ihrem Unfallwagen, den sie kurz darauf in der Heidenheimer Straße abgestellt hatte. Dabei ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und auch Drogen stand. Deshalb musste sie mit zur Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde beschlagnahme. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden an den Leitplanken und dem Metallzaun auf 5.000 Euro, den am Seat auf 3.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Auf die 44-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

