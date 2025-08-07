Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Über zwei Promille

Am Mittwoch musste eine 63-Jährige nach einer Autopanne bei Heidenheim ihren Führerschein abgeben.

Gegen 21.45 Uhr meldeten Zeugen ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf der Ortsumfahrung von Oggenhausen (K3032). Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim überprüfte den Pkw und die Fahrerin. Da die Frau am Steuer spürbar alkoholisiert war, machten die Beamten einen Alkomattest. Der ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Die Frau musste anschließend mit in einer Klinik und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Ein Abschlepper barg das Pannenfahrzeug.

