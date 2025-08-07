PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrzeug brennt aus
Am Mittwochnachmittag kam es in einer Tiefgarage in Göppingen zu einem Fahrzeugbrand.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr Göppingen zu einem brennenden Auto in der Poststraße aus. Der Kia stand in einer Tiefgarage. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Gutachter wurde beauftragt, um die Höhe des Schadens an der Tiefgarage festzustellen.

++++ 1538316(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

