POL-UL: (UL) Amstetten - Wild kreuzt Fahrbahn
Am Dienstag rannte bei Amstetten ein Reh über die Straße.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 21.40 Uhr. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes von Ettlenschieß in Richtung Amstetten. Unerwartet sprang ein Reh über die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und prallte mit dem Tier zusammen. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Der Fahrer blieb unverletzt und an seinem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.
