Ulm (ots) - Zwischen 21.40 und 4.30 Uhr parkte ein Renault im Glatzer Weg. In dieser Zeit ging ein Unbekannter zu dem Fahrzeug und warf mit einem Gullideckel eine Seitenscheibe ein. Die Scheibe zerbrach und so konnte er das Auto öffnen. Der Unbekannte griff nach einem Korb der auf dem Beifahrersitz stand. In dem ...

