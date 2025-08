Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Autos aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch warf erneut ein Unbekannter in Laupheim die Scheibe an zwei Autos ein.

Zwischen 21.40 und 4.30 Uhr parkte ein Renault im Glatzer Weg. In dieser Zeit ging ein Unbekannter zu dem Fahrzeug und warf mit einem Gullideckel eine Seitenscheibe ein. Die Scheibe zerbrach und so konnte er das Auto öffnen. Der Unbekannte griff nach einem Korb der auf dem Beifahrersitz stand. In dem befanden sich verschiedene Dokumente und etwas Bargeld. Das machte der Dieb zu seiner Beute. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten einen weiteren beschädigten Pkw in unmittelbarer Nähe fest. An dem geparkten BMW in der Danziger Straße wurde ebenfalls mit einem Gullideckel die Scheibe eingeschlagen. Brauchbares fand der Täter in dem Auto wohl nicht. Die Polizei Laupheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Diese werden nun durch die Kriminaltechnik ausgewertet. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-0 entgegen.

Hinweis ihrer Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

