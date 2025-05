POL-F: 250526 - 0559 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots) - (yi) Am Freitag (23. Mai 2025) kam es in der Fuchstanzstraße zu einem Trickdiebstahl. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge hob der Geschädigte gegen 11:30 Uhr mehrere tausend Euro Bargeld an einer Bankfiliale ab und fuhr anschließend in die Fuchstanzstraße. Als er an ...

mehr