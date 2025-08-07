Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin missachtet Vorfahrt

Schwere Verletzungen erlitt eine 29-Jährige am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr fuhr die 29-jährige Radlerin in der Straße Beim Bscheid. In der Straße Obere Bleiche kam von rechts ein 24-Jähriger in seinem VW. Der hatte Vorfahrt. Die Radlerin missachtete die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin auf die Motorhaube geschleudert. Danach fiel sie auf die Straße. Mit schwereren Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

