Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Auto in Leitplanke gefahren - Unfallfahrer unverletzt und alkoholisiert

Hattingen (ots)

Am 27.07.2025 war ein 47-jähriger Sprockhöveler gegen 17 Uhr im Wodantal in Hattingen unterwegs. Er befuhr mit seinem braunen Subaru die Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel und gab an, aufgrund eines kurzzeitigen Aussetzers mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke kollidiert zu sein. Da sich während der Sachverhaltsaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Dementsprechend wurde er mit auf die Wache Hattingen für eine Blutprobenentnahme mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

