Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Alleinunfall mit Fahrrad - über 2 Promille

Hattingen (ots)

Am 27.07.2025 befuhr eine 47-jährige Hattingerin mit ihrem Fahrrad gegen 16:30 Uhr die Isenbergstraße in Hattingen. Laut eigenen Angaben war sie auf der Isenbergstraße in Fahrtrichtung Niederwenigern unterwegs, als sie plötzlich mit ihrem E-Bike gestürzt sei. Dabei wurde sie schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme verhärtete sich der Verdacht, dass die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Also wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Deshalb wurde sie in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt und eine Blutprobe entnommen.

