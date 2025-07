Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- schwer verletzter Radfahrer beim Zusammenstoß mit Pkw

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 26.07.2025, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Gevelsberger auf seinem Fahrrad einen kombinierten Rad- und Fußweg in der Mühlenstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein 44-jähriger Sprockhöveler in seinem Pkw VW eine Firmeneinfahrt zu verlassen und auf die Mühlenstraße abzubiegen. Hierbei kreuzte dieser den Rad- und Fußweg. Aufgrund starken Bewuchses der vor Ort befindlichen Vegetation der Einfahrt konnten die beiden Beteiligten sich erst sehr spät sehen. Der 58 Jährige bremste dabei stark und stürzte gegen den stehenden Pkw des 44 Jährigen. Hierbei verletzte er sich schwer, so dass er nach der Erstversorgung vor Ort einem Krankenhaus zugeführt wurde. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell