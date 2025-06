Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Schwalmtal-Amern (ots)

Eine Seniorin ist am Freitag in Amern Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 14:40 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Frau in der Bahnstraße. Er gab sich als Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs aus und erklärte, er müsse den Stromzähler ablesen. Anschließend betrat er ungefragt das Haus. Die Seniorin forderte ihn auf, das Haus zu verlassen - was er auch tat. Wenige Minuten später hörte die Frau jedoch verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer. Dort entdeckte sie einen zweiten unbekannten Mann, der sich an ihrem Wohnzimmerschrank zu schaffen machte. Als dieser die Frau bemerkte, flüchtete er aus dem Haus. Wie er hineingelangte, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter eine Holzkiste mit einem Ausweisdokument. Die Seniorin beschreibt den Mann, der zunächst bei ihr klingelte, als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, mit dunklem, vollem Haar. Er war dunkel gekleidet und sprach sehr schlechtes Deutsch. Der zweite Täter, der im Wohnzimmer stand, war etwa 28 bis 30 Jahre alt, trug eine Brille und war ebenfalls dunkel gekleidet. Haben Sie am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnstraße gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (620)

