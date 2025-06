Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte warfen Wochenendzeitungen auf die Fahrbahn und verursachten eine Gefahrenstelle - Polizei sucht Zeugen

VIE Süchteln und Grefrath-Oedt (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am frühen Sonntagmorgen diverse Wochenendzeitungen auf die Fahrbahnen der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln und der Süchtelner Straße in Grefrath-Oedt. Gegen 04:30 Uhr fielen die Verunreinigungen den ersten besorgten Verkehrsteilnehmern auf. Die Verunreinigungen erstreckten sich über etwa 2000 Meter und verursachten, bei später einsetzendem Regen, eine erhebliche Gefahr für den fließenden Verkehr. Die Straßen mussten mit erheblichem Aufwand, unter Zuhilfenahme einer Kehrmaschine, gereinigt werden. Vermutlich haben die Verursacher die Zeitungen aus einem fahrenden Fahrzeug auf die Fahrbahn geworfen. Gegen den, noch unbekannten Verursacher, wurde eine Strafanzeige gefertigt. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell