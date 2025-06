Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mittels abgebrochener Glasflasche

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Montag, 09.06.2025, gegen 0:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 46-Jährige Frau war zu Besuch bei ihrem 45-Jährigen Freund. In der Wohnung kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Personen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung verletzte die Frau ihren Freund mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals und im Rückenbereich. Der Mann kam aufgrund seiner Verletzungen in ein Ludwigshafener Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr für den Mann besteht nicht. Die alkoholisierte Frau wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion verbracht. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie wird im Laufe des Tages, da sie keinen festen Wohnsitz hat dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell