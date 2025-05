Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Heute Mittag wurde eine 69 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Sie befuhr die Münzstraße und bog nach rechts in die Weimarer Straße ab. Ein 46-Jähriger stand mit seinem Smart am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkplatz. Offenbar vernachlässigte er seine Rückschaupflicht und öffnete die Fahrertür um auszusteigen. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der Tür. In der Folge überschlug sich die Frau und kam mit dem ungeschützten Kopf auf der Straße zum Liegen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

