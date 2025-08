Feuerwehr Remscheid

FW-RS: ABC-Einsatz nach LKW Brand

Durch einen LKW Brand in der Rosenhügeler Straße in Remscheid kam es im Verlauf des Einsatzes zu einem Austritt größerer Mengen Betriebsmittel. Zusammen mit dem verwendeten Löschwasser wurden diese in das Regenrückhaltebecken Lohbach gespült und konnten dort gesammelt werden. Ein Spezialunternehmen wurde eingesetzt um die ausgetretenen Stoffe abzupumpen. In Absprache mit dem Umweltamt und den Technischen Betrieben der Stadt Remscheid wurden durch die Feuerwehr zwei Ölsperren am Regenrückhaltebecken gesetzt um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Da die Feuerwehr mit dem LKW Brand in der Rosenhügeler Straße sowie dem ABC-Einsatz am Lohbach an zwei Einsatzstellen parallel beschäftigt war, wurde die Hauptwache zwischenzeitig durch die Löscheinheit Lennep der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

