Feuerwehr Remscheid

FW-RS: LKW Brand in der Rosenhügeler Straße

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid ist am 02.08.2025 um 1:50 Uhr zu einem brennenden LKW in die Rosenhügeler Straße gerufen worden. Gleich mehrere Anrufer berichteten von einem LKW in Vollbrand und einem drohenden Überschlag der Flammen auf die angrenzenden Bäume. Die Leitstelle der Feuerwehr Remscheid alarmierte daraufhin den gesamten Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Außerdem wurden durch die Feuerwehr die angrenzenden Wohnungen eines Mehrfamilienhauses kontrolliert. Verletzt wurde durch den Rauch und das Feuer zum Glück niemand. Der LKW erlitt einen Totalschaden.

