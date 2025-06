POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf A650 unter Alkoholeinfluss mit Vollsperrung

Grünstadt (ots) - Am 11.06.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Kirchheimer Straße. Ein Kunde des Supermarkts, welcher gerade Einkaufen ging, hatte seine Wertgegenstände in seinem Einkaufswagen platziert. Erst an der Kasse bemerkte der Kunde, dass ein unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment seinen Geldbeutel und Mobiltelefon entwendet hatte. Das Diebesgut wurde zur ...

