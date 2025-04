Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wärmeentwicklung durch Bürolampe führte zu Zimmerbrand

Gera (ots)

Wünschendorf. Am Montagabend, den 21.04.2025 kam es gegen 18:00 Uhr in einem Wohnhaus in der Neuen Straße in Wünschendorf zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wickelten mehrere Kinder in einer Wohnung Decken um eine eingeschaltete Bürolampe. Anschließend verließen sie das Gebäude. Infolge der entstandenen Wärmeentwicklung entzündete sich eine der Decken, wodurch Feuer in einem Zimmer ausbrach und sich verbreitete. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Infolge des Feuers entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell