Gera (ots) - Meuselwitz. Am 20.04.2025 gegen 06:20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus "An der Poliklinik" einzudringen. Dabei wurden zwei Fenster samt Vergitterung beschädigt. Der 69-jährige Bewohner wurde durch die entstandenen Geräusche geweckt und sprach den unbekannten Täter daraufhin an, welcher folglich unerkannt flüchtete. Anschließend informierte der 69-Jährige die Polizei, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem vermeintlichen ...

