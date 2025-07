FW-RS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße

Feuerwehr Remscheid

Schwerer Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße

Remscheid (ots)

14.07.2025, 22:00 Uhr

Remscheid Gegen 19 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße Richtung Beyenburg alarmiert. Ein PKW (Ford Fiesta) ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Patientin bereits von einem First-Responder-Team der FF Walbreken, welches zufällig vorbeifuhr, betreut. Die Patientin wies schwere Verletzungen auf. Eine Schnelle Rettung durch die Feuerwehr wurde eingeleitet und an dem Rettungsdienst übergeben. Die Patientin wurde vom Notarzt gesichtet, medizinisch erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Nach ersten Einschätzungen bestand Lebensgefahr. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße in dem Bereich vollgesperrt. Gegen 19:30 Uhr konnte die Unfallstelle an die Polizei übergeben werden, die nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, davon zwei des Rettungsdienstes, im Einsatz.

