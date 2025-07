Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Schwerer Verkehrsunfall in Hückeswagen auf der K1/ Kleintransporter kollidiert mit Baum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Remscheid (ots)

Gegen 19:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Im Bereich Forsten im Verlauf der K2 Richtung Hückeswagen sollte es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sein. Die ersten Meldungen lauteten, dass eine Person eingeklemmt im Fahrzeug ist und der PKW stark qualmen würde. Da zu diesem Zeitpunkt nicht genau festgestellt werden konnte, in welchem Bereich sich die Unfallstelle befindet, wurden umgehend Einsatzkräfte aus Hückeswagen und Remscheid zur Einsatzstelle entsandt. Die Einsatzstelle befand sich letztendlich einen Kilometer hinter der Ortsgrenze nach Hückeswagen. Vor Ort konnte festgestellt werden das ein Kleintransporter frontal in einen Baum am Fahrbahnrand gefahren ist und der Fahrer im stark deformierten Auto eingeklemmt ist. Das Fahrzeug brannte zum Glück nicht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Einsatzleiter der Feuerwehr Hückeswagen, unterstützte die Feuerwehr Remscheid mit dem Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, sowie mit Kräften des Rettungsdienstes die Rettung des Verunfallten. Der Schwerverletzte konnte erfolgreich aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde anschließend mittels eines Rettungshubschraubers in eine geeignete Klinik geflogen. Der Einsatz hat gezeigt das die Zusammenarbeit der verschiedenen Feuerwehren an den Stadtgrenzen gut funktioniert. Für die Feuerwehr Remscheid war der Einsatz nach ca. 2 Stunden beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell