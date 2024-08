Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Kottberg, (Parkplatz Apotheke), Montag, der 19.08.2024, 09:30 Uhr. Ein 69- jähriger Anwohner aus Bodenfelde stellte seinen Krankenfahrstuhl auf dem Parkplatz vor der Apotheke ab. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die vordere rechte Beleuchtung des Fahrstuhls defekt war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde unter Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell