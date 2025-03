Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gas und Bremse verwechselt

Wutha-Farnroda (ots)

Ein 88-jähriger Hondafahrer möchte am Montagnachmittag in der Ringstraße mit seinem Pkw vorwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei verwechselte er plötzlich das Gas mit der Bremse, fuhr einen Abhang hinunter und kollidierte mit einem Zaun. Es entsteht unfallbedingter Sachschaden. Der ältere Herr wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. (Bezugsnummer 0069853/2025) (sus)

