Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Firma
Von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte Autobatterien in Ehingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich in den Nachtstunden. Unbekannte gelangten in eine Garage auf dem Firmengelände in der Schwarze Gasse. Dort entwendeten sie 14 alte Autobatterien. Ein Tatverdacht besteht nicht. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07391/588-0 entgegen.

