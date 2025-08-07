POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Firma
Von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte Autobatterien in Ehingen.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich in den Nachtstunden. Unbekannte gelangten in eine Garage auf dem Firmengelände in der Schwarze Gasse. Dort entwendeten sie 14 alte Autobatterien. Ein Tatverdacht besteht nicht. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07391/588-0 entgegen.
+++++++ 1533599(TH)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell