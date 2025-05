POL-PDMY: ERSTMELDUNG zu einem schweren Verkehrsunfall in Mertloch

Mayen (ots) - Am 27.05.2025 kam es zwischen 14:10 - 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem McDonalds Parkplatz in Mayen. Hier stand ein blauer BMW X2 geparkt. Neben diesem parkte ein weiteres, bislang unbekanntes, Fahrzeug. Anhand des Schadensbildes am BMW X2 wird davon ausgegangen, dass beim Ein- oder Aussteigen die Fahrzeugtür zu weit geöffnet wurde. Diese kollidierte hierbei mit dem BMW. Das unbekannte Fahrzeug ...

