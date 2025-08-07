Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall auf Zebrastreifen

Am Mittwoch wurde eine Frau in Geislingen angefahren und leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Mercedes in der Werkstraße. Hierbei übersah sie wohl die 47-jährige Fußgängerin. Die überquerte am dortigen Zebrastreifen die Straße. Die 47-Jährige wurde von dem Auto erfasst. Dabei zog sich die Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst verbrachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die 87-jährige Fahrerin entschied sich an der Unfallstelle nicht mehr autofahren zu wollen und gab den Polizisten freiwillig ihren Führerschein ab. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

