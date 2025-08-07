Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Bargeld erbeutet

Am Mittwoch bedrohte ein Unbekannter einen Angestellten an einer Ehinger Tankstelle.

Ulm (ots)

Gegen 21.40 Uhr betrat ein Maskierter das Tankstellengelände in der Münsinger Straße. Im Verkaufsraum zog der Unbekannte eine schwarze Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm Geld übergeben wurde, flüchtete der Räuber zu Fuß in der Münsinger Straße. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Der Mann soll um die 20 Jahre alt, schlank und etwa 180cm groß gewesen sein. Er war komplett schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Basecap. Sein Gesicht war teilweise mit einem roten Tuch bedeckt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

