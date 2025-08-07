Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf den Vordermann aufgefahren

Am Dienstag verursachte ein 20-Jähriger in Heidenheim einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr war ein 45-jähriger Daimler-Fahrer auf der Ulmer Straße in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur B19 musste dieser sein Auto abbremsen. Der hinter ihm fahrende 20-Jährige erkannte die Situation und bremste ebenfalls. Hierbei rutschte er eigenen Angaben zufolge von seinem Bremspedal ab und fuhr mit seinem Peugeot gegen den Daimler. Dabei erlitten der Fahrer des Daimler und seine 46-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrtauglichen Peugeot.

++++ 1532791

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell