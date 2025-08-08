PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Stromdieb am Werk
Ein 27-Jähriger zweigte in Ulm unerlaubt Strom ab.

Ulm (ots)

Am Donnerstag stellte ein Mitarbeiter eines Energieversorgers fest, dass die Verplombungen an einem Stromverteilerkasten in einem Gebäude in der Römerstraße entfernt wurden. Der 27-Jährige hatte diese entfernt und eigenmächtig neue Kabel verlegt. Für den Schaden muss er nun aufkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Entziehung elektrischer Energie aufgenommen.

+++++++ 1539551

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

