POL-UL: (UL) Ulm - Stromdieb am Werk
Ein 27-Jähriger zweigte in Ulm unerlaubt Strom ab.
Ulm (ots)
Am Donnerstag stellte ein Mitarbeiter eines Energieversorgers fest, dass die Verplombungen an einem Stromverteilerkasten in einem Gebäude in der Römerstraße entfernt wurden. Der 27-Jährige hatte diese entfernt und eigenmächtig neue Kabel verlegt. Für den Schaden muss er nun aufkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Entziehung elektrischer Energie aufgenommen.
