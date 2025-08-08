Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten - Von der Straße abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstag ein Motorradfahrer bei Weidenstetten zu.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seiner BMW auf der Landesstraße 1232. Auf Höhe Schechstetten verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Straße ab. Er rutschte einen kleinen Abhang hinunter und kam in einem Maisfeld zum Liegen. Dabei erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Das Motorrad wird in Eigenregie geborgen.

