POL-UL: (UL) Erbach - Brennende Zigarette löst Brand aus

Einsatzkräfte rückten am Freitag zu einem Brand bei Erbach aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr meldete ein Zeuge starken Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Werdensteinstraße im Ortsteil Dellmensingen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Feuerwehr Erbach hatte den Brand in einer der Wohnungen schnell unter Kontrolle und lüftete anschließend das Gebäude. Rettungskräfte brachten die 69-jährige Bewohnerin vorsorglich in eine Klinik. Die weiteren Bewohner der sechs Wohnungen blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 69-Jährigen soll wohl eine Zigarette auf ihr Bett gefallen sein, wodurch es zum Brand kam. Gegen die Frau wird nun wegen dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Erbach war mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

