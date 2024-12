Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gelegenheiten für Diebe minimieren

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Straftaten zu verhindern, bevor sie passieren, ist ein Ziel der polizeilichen Präventionsstreifen, die jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterwegs sind. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten oder um die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten, bei ihren Einsätzen halten die Polizistinnen und Polizisten auch immer wieder Ausschau nach den sprichwörtlichen "Gelegenheiten", die ja bekanntlich "Diebe machen". Ziel ist, diese "Gelegenheiten" zu reduzieren, um Kriminellen das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Von ihrer Streife durch das Stadtgebiet sowie verschiedene Orte des nördlichen Landkreises am Mittwochabend berichten die Einsatzkräfte beispielsweise, dass sie an mehreren Wohnhäusern gekippte Fenster entdeckten, die sich zudem noch in leicht zugänglichen Bereichen befanden. Die Beamten klingelten daraufhin an den jeweiligen Häusern und gingen mit den Bewohnern ins Gespräch, um sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Alle waren dankbar für die Hinweise und schlossen ihre Fenster. |cri

