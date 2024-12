Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen eine "Begegnung der dritten Art" hatte ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Ludwigstraße: Er wurde auf seinem Weg stadtauswärts gegen 17.30 Uhr von einem Opel Astra seitlich gerammt. Obwohl dabei an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand, setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt einfach fort.

Der 33-Jährige folgte ihr und konnte an der nächsten Ampel neben den Opel fahren. Als er die Fahrerin auf sich aufmerksam machen wollte, machte die aber nur ein "Petzauge" und fuhr weiter. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei und konnte das Kennzeichen der Verursacherin sowie eine Beschreibung der Fahrerin durchgeben.

Eine Streife nahm die Fahndung auf und konnte die Dame samt ihrem stark beschädigten Fahrzeug zu Hause antreffen. Sie war sturzbetrunken - laut Atemschnelltest hatte sie 2,42 Promille "intus". Die 41-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. Ihren Führerschein dürfte die Frau so schnell nicht wiedersehen.

Einen Zettel unter dem Scheibenwischer ihres Autos hat eine Frau aus dem Landkreis am Mittwochnachmittag gefunden. Die 59-Jährige hatte ihr Auto in der Mannheimer Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt. Als sie kurz nach halb fünf zu ihrem Renault Scenic zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange ihres Wagens fest. Geschätzte Schadenshöhe: mehrere hundert Euro.

Auf dem Zettel, der am Fahrzeug hing, war ein Kennzeichen angegeben. Ob es sich bei dem Halter des genannten Pkw um den Unfallverursacher handelt, wird geprüft. Wer den Zettel hinterließ, ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Mittwochmorgen auch aus dem Hilgardring gemeldet worden. Hier erwischte es einen Opel Astra, der am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 9 stand.

Wie der Fahrzeughalter mitteilte, hatte er den Wagen am Vorabend gegen 23.30 Uhr abgestellt - und am nächsten Morgen gegen 8 Uhr den Schaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite entdeckt. Vermutlich wurde er im Vorbeifahren gestreift. Hinweise auf den Verursacher gibt es leider bislang nicht. |cri

