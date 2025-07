Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 300 Liter Diesel abgezapft

Schleusingen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montag, 03:15 Uhr, machten sich unbekannte Täter am Tank eines Lkw zu schaffen, der auf einem umzäunten Gelände in der Straße "An der Pulvermühle" in Schleusingen abgestellt war. Der Tankdeckel wurde gewaltsam geöffnet und etwa 300 Liter Diesel abgezapft. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174487/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

